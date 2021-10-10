Европейцы отправляют миллиарды в Афганистан, но не признают Талибан
Евросоюз выделит пакет гуманитарной помощи Афганистану в 1 миллиард евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.
По ее словам, ЕС должен сделать все возможное, чтобы предотвратить крупный гуманитарный и социально-экономический коллапс в Афганистане.
«Афганцы не должны расплачиваться за действия талибов. Поддержка предназначена для народа страны и соседних государств, помогающих Афганистану», заявила фон дер Ляйен.
Из указанной суммы 300 миллионов евро будут направлены на вакцинацию от коронавируса и защиту прав человека, не менее 200 миллионов направят на здравоохранение.
В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопрос признания Германией правительства талибов пока не стоит на повестке дня. Несмотря на это она отметила, что Германия выделит помощь Афганистану на сумму 600 миллионов евро.