Иран продолжает пропагандистскую войну: генерал Резаи взял под сомнение целостность Азербайджана

Натик Гусейнзаде, отдел информации

Заместитель главы иранской полиции генерал Сардар Касем Резаи, комментируя сложившуюся ситуацию на ирано-азербайджанской границе, заявил сегодня, что Иран рад лишь освобождению НЕКОТОРЫХ оккупированных территорий Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на иранское издание Tabnak.

генерал Сардар Касем Резаи

«Азербайджан имел право освободить НЕКОТОРЫЕ из оккупированных территорий», - заявил Резаи.

При этом замкомандующего Силами безопасности Ирана вновь заговорил о «признаках присутствия сионистского режима на границе».

«Согласно имеющимся данным, сионисты присутствуют на северо-западной границе Ирана», - сказал он. По словам Резаи, «сионизм - это скользкая дорожка, а убийство детей - его отличительная черта».