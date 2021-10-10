Иран продолжает пропагандистскую войну: генерал Резаи взял под сомнение целостность Азербайджана
Заместитель главы иранской полиции генерал Сардар Касем Резаи, комментируя сложившуюся ситуацию на ирано-азербайджанской границе, заявил сегодня, что Иран рад лишь освобождению НЕКОТОРЫХ оккупированных территорий Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на иранское издание Tabnak.
«Азербайджан имел право освободить НЕКОТОРЫЕ из оккупированных территорий», - заявил Резаи.
При этом замкомандующего Силами безопасности Ирана вновь заговорил о «признаках присутствия сионистского режима на границе».
«Согласно имеющимся данным, сионисты присутствуют на северо-западной границе Ирана», - сказал он. По словам Резаи, «сионизм - это скользкая дорожка, а убийство детей - его отличительная черта».