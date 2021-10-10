В Баку судят мужчину, убившего своего шестимесячного сына

Состоялось подготовительное заседание судебных слушаний по уголовному делу 29-летнего Вюсала Алиева, обвиняемого в убийстве своего шестимесячного сына. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az на сегодняшнем заседании суда были уточнены анкетные данные обвиняемого.

В своих показаниях Вюсал Алиев заявил, что во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Он заявил, что сожалеет о содеянном.

Рассмотрение дела состоится 19 октября.

Напомним, что инцидент с убийством ребенка произошел 30 мая этого года в Бинагадинском районе. В ходе расследования появились обоснованные подозрения, что убийство совершил отец ребенка Вюсал Алиев. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.2.9 (убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии).