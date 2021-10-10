На переговорах планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе.

Президент РФ Владимир Путин предложил Пашиняну "сверить часы" перед саммитом СНГ и обсудить вопросы урегулирования в Южно-Кавказском регионе.

"Скоро у нас саммит СНГ. Мне тоже хотелось бы с вами сверить часы по этому направлению. Ну и, разумеется, по основным вопросам нашего взаимодействия, в том числе в урегулировании в регионе на сегодняшний день, да и в долгосрочной перспективе", - сказал Путин перед началом переговоров.

При этом он подчеркнул значение личных встреч для достижения результата.

"Мы с вами в постоянном контакте находимся по телефону. Но, конечно, личные встречи всегда продуктивнее проходят для достижения нужного нам результата. Надеюсь, так будет и в этот раз, поговорим и в формальной, и в неформальной обстановке - пообедаем вместе", - сказал Путин, предложив Пашиняну обсудить "текущие дела" и вопросы на перспективу.