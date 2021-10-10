Как повысить шансы выпускников на достойное трудоустройство

Как отметил на днях на встрече со студентами магистратуры Sabah министр образования Эмин Амруллаев, группы Sabah занимают особое место в азербайджанском образовании.

C конца сентября в ряде вузов Азербайджана впервые стартовало обучение в группах магистратуры Sabah. В этом году в магистратуру Sabah поступило 372 человека, которые начали свое обучение по семи инновационным специальностям: «Компьютерные науки и технологии», «Электронная коммерция», «Градостроительство и планирование регионов», «Кибербезопасность», «Логистика и транспорт», «Искусственный интелект» и «Организация и методика обучения», нацеленным на качественно новое образование.

Основной целью введения новых специальностей и создания магистратуры данной программы является соответствие новым тенденциям рынка труда, повышение шансов выпускников на достойное трудоустройство после окончания учебы.

По словам начальника отдела науки высшего и среднеспециального образования Минобразования Ниджата Маммадли, в этой связи по семи специальностям были разработаны отдельные учебные пособия с учетом требований рынка труда. К разработке контента на основе куррикулумов топовых университетов мира были привлечены также международные специалисты.

Превосходства магистров Sabah

Одним из преимуществ магистерской программы Sabah является то, что помимо академических знаний, выпускники магистратуры будут обладать необходимыми практическими навыками по своим специальностям. Так как студенты будут напрямую общаться с работодателями, во время учебы они приобретут необходимый практический опыт и сразу после окончания вуза станут конкурентоспособными специалистами.

Но, как мы все прекрасно понимаем, успеха программы можно будет добиться лишь при наличии сильных педагогических кадров. Поэтому, как отметил Н.Маммадли, для работы в первом семестре были отобраны 36 лучших учителей, 5 из которых иностранные специалисты. Многие из них работают непосредственно в тех сферах, которые они преподают.

Во время обучения планируется проведение дополнительных тренингов и семинаров для студентов, усиленное обучение их английскому языку, а также организация практических занятий студентов на промышленных предприятиях. В связи с этим уже достигнута договоренность с British Council об обучении студентов магистратуры Sabah английскому языку на высоком уровне. А также при финансовой поддержке SOCAR для студентов будут проводиться дополнительные занятия и подготовка их к сдаче экзамена IELTS.

Как отметил Н.Маммадли, помимо прочего, до конца года планируется сдать в эксплуатацию одну специализированную библиотеку и 5 компьютерных лабораторий для студентов данного проекта.

Отметим, что магистратура Sabah открыта в Бакинском государственном университете, Азербайджанском государственном экономическом университете, Азербайджанском университете архитектуры и строительства, Бакинском инженерном университете, Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности и Азербайджанском государственном педагогическом университете.

На сегодняшний день в группах бакалавриата Sabah учатся свыше 2 550 студентов.

Напомним, основной целью проекта, инициированного Министерством образования в 2014-2015 учебном году, является создание определенной образовательной среды для талантливых студентов. Государственными и частными структурами, сотрудничающими с проектом, для студентов Sabah созданы различные стипендиальные программы, программы по стажировке, инфотуры, возможности для участия в семинарах по профессиональному обучению и т.д. На сегодняшний день тысячи выпускников групп Sabah успешно продолжают учебу в ведущих вузах мира либо строят карьеру в госструктурах и престижных частных компаниях страны.