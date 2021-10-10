Патриарх Кирилл Аллахшукюру Пашазаде: «За эти 30 лет не было ни одного случая, который бы нас разделил...»

По словам патриарха Кирилла, политические интересы мешают сторонам карабах ского конфликта договориться, тогда как представители конфессий имеют в переговорном процессе преимущества, основанные на вере в Бога, общих моральных ценностях и доверии друг к другу.

"Если речь идет о преодолении военного конфликта, то политический фактор присутствует, и когда этот фактор доминирует, переговоры осложняются. Иногда нам со своей религиозной точки зрения кажется просто необъяснимым, почему люди не могут довериться. Они не могут договориться, потому что затрагиваются политические интересы", - сказал патриарх Кирилл.

Религиозные лидеры, считает патриах Кирилл, имеют преимущество в обсуждении таких проблем, потому что "у нас есть общая основа – вера в Бога и система нравственных ценностей, порядочность и доверие друг к другу", что "создает очень благоприятную атмосферу".

"За эти 30 с лишним лет, которые мы знакомы, не было ни одного случая и темы, которые бы нас разделили и создали напряжение. Мы всегда находили решение тех вопросов, которые обсуждали", - сказал патриарх Кирилл, обращаясь к Пашазаде.

Ранее во вторник патриарх Кирилл встретился с католикосом всех армян Гарегином II. Завтра же состоится трехсторонняя встреча.