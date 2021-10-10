Мехрибан Алиева взяла под контроль лечение 10-летнего Эльдара

Согласно информации, Эльдар, который сейчас лечится в Стамбуле, нуждается в трансплантации костного мозга. Его донором будет родной брат. Перед операцией необходимо пройти курс химиотерапии. Важно, чтобы Эльдар Ахмедзаде, который уже получил два курса химиотерапии, прошел еще две-три такие медицинские процедуры.

По поручению первого вице-президента Мехрибан Алиевой, взявшей под контроль лечение Эльдара, Фонд Гейдара Алиева взял на себя вопросы, связанные с поддержкой по дополнительным курсам химиотерапии и операции по пересадке костного мозга.