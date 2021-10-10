Евросоюз захотел стать посредником между Баку и Ереваном
Европейский союз готов выступать в качестве посредника между Арменией и Азербайджаном, если получит согласие сторон, заявила посол Евросоюза в Армении Андреа Викторин.
"Если Армения и Азербайджан пожелают, то ЕС может стать посредником в переговорном процессе Армении и Азербайджана... ЕС также готов выступить посредником в процессе демаркации и делимитации границы, и опять же, если Армения и Азербайджан дадут свое согласие", - отметила посол, слова которой приводит ТАСС.