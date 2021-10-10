В Израиле готовятся к пятой волне коронавируса: появился новый штамм

В связи с появлением за границей нового штамма коронавируса Минздрав Израиля готовится к пятой волне эпидемии, сказал координатор по борьбе с коронавирусом профессор Сальман Зарка.

По словам Зарки, пятая волна эпидемии в Израиле, по всей видимости, придется на зиму. Профессор отметил, что новый штамм вызывает беспокойство у специалистов. Он впервые был обнаружен в Марокко, а теперь и в Европе. "Однако у нас нет оснований думать, что новый штамм агрессивнее и опаснее штамма "дельта", - сказал он.

Минздрав Израиля уже предупредил правительство страны о распространении в Европе нового штамма коронавируса, который может привести к новой волне эпидемии.