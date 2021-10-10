В социальных сетях на протяжении нескольких дней публиковались видеозаписи собачьих боев, организованных неизвестными лицами.

В пресс-службе МВД сообщили в связи с этим, что вопрос был немедленно взят под контроль Министерством внутренних дел, были даны соответствующие инструкции по проведению расследования. В результате неотложных мер полиции было установлено, что видеозаписи сняты в Гёйгёльском районе. Задержаны житель Гянджи Рашад Алескеров, организатор собачьих боев, а также Гусейн Мирзоев, Васиф Алескеров, Гусейн Мамедов и Ясин Гараев.

В ходе допроса задержанные рассказали, что организовали бои в Гёйгёльском районе и получили по 200 манатов с каждого собаковода для участия в них. Собранные материалы о задержанных будут направлены в суд для дачи правовой оценки их действиям.