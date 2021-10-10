Центр непрерывного образования открылся в UNEC

В UNEC состоялась церемония открытия Центра непрерывного образования. В мероприятии приняли участие ректор UNEC профессор Адалат Мурадов, председатель правления Государственного агентства занятости Мустафа Абасбейли, руководители по человеческим ресурсам известных компаний и другие гости.

Ректор Адалат Мурадов отметил, что основной целью открытия центра является применение модели корпоративного образования, отвечающего современным требованиям. Ректор подчеркнул, что основным приоритетом центра станет формирование способностей по цифровой экономике, учитывая важность цифровых продуктов и услуг с точки зрения потребления, особое внимание будет уделяться грамотности потребителей. Ректор подчеркнул, что создание центра является одним из шагов на пути перехода UNEC в предпринимательский университет, что еще больше повысит конкуренцию среди преподавателей.

Председатель правления Государственного агентства занятости Мустафа Абасбейли рассказал о сущности рынка труда и требованиях граждан по поводу занятости. Он отметил, что в обеспечении занятости самым устойчивым инструментом является образование, подчеркнув, что помимо специальности важно приобретение профессиональных навыков, в этом направлении непрерывное образование имеет важное значение. Он подчеркнул, что одним из задач, стоящих перед Госагентством занятости, является формирование правильной плоскости сотрудничества между образованием и учебными заведениями, отметил о возможностях сотрудничества агентства с UNEC.