Центр непрерывного образования открылся в UNEC
В UNEC состоялась церемония открытия Центра непрерывного образования. В мероприятии приняли участие ректор UNEC профессор Адалат Мурадов, председатель правления Государственного агентства занятости Мустафа Абасбейли, руководители по человеческим ресурсам известных компаний и другие гости.
Ректор Адалат Мурадов отметил, что основной целью открытия центра является применение модели корпоративного образования, отвечающего современным требованиям. Ректор подчеркнул, что основным приоритетом центра станет формирование способностей по цифровой экономике, учитывая важность цифровых продуктов и услуг с точки зрения потребления, особое внимание будет уделяться грамотности потребителей. Ректор подчеркнул, что создание центра является одним из шагов на пути перехода UNEC в предпринимательский университет, что еще больше повысит конкуренцию среди преподавателей.
Председатель правления Государственного агентства занятости Мустафа Абасбейли рассказал о сущности рынка труда и требованиях граждан по поводу занятости. Он отметил, что в обеспечении занятости самым устойчивым инструментом является образование, подчеркнув, что помимо специальности важно приобретение профессиональных навыков, в этом направлении непрерывное образование имеет важное значение. Он подчеркнул, что одним из задач, стоящих перед Госагентством занятости, является формирование правильной плоскости сотрудничества между образованием и учебными заведениями, отметил о возможностях сотрудничества агентства с UNEC.
Затем выступил с презентацией директор Центра непрерывного образования Галандар Мамедли. Он отметил, что в Центре непрерывного образования будут организованы курсы профессионального обучения, сертифицированные программы, корпоративное образование, мини программы по специальности, короткие и интенсивные курсы, международные летние школы. А также будет осуществляться подготовка к экзаменам на уровень бакалавра и магистратуры, творческие конкурсы, подготовка слушателей к разным экзаменам, осуществляемым государственными органами. Было отмечено, что в центре с применением методики адаптивного обучения, программы образования и подготовки будут организованы в очной, дистанционной и гибридной форме.
Выступивший на мероприятии директор Центра карьеры Рамиль Джабаров рассказал о значении цифрового маркетинга, наиболее востребованного на рынке труда. Он отметил, что в UNEC реализуется сертифицированная программа по цифровому маркетингу, что вызывает большой интерес со стороны корпоративного сектора.