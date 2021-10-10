Ученые научились находить коронавирус в воздухе

Отбор проб воздуха с последующим выявлением молекул кодирующей нуклеиновой кислоты в составе вирусной РНК был проведен в двух стационарных отделениях крупной сингапурской больницы с пациентами, больными COVID-19. Он показал высокий уровень SARS-CoV-2 в окружающей среде (72%). При этом при традиционных способах снятия мазков с поверхностей в тех же помещениях было обнаружено только 9,6% вирусных частиц.

"Извлеченная РНК подвергается обратной транскрипции в реальном времени методом полимеразной цепной реакции, что по своей чувствительности сопоставимо со стандартным тестом образцов из носоглотки для проверки наличия SARS-CoV-2. Правда, таких результатов удавалось достичь лишь при использовании пробоотборников воздуха со скоростью отбора проб до 150 л/мин. При снижении скорости до 50 л/мин успешного обнаружения в воздухе SARS-CoV-2 зарегистрировано не было", - говорится в релизе.

Ученые предполагают, что такие устройства можно будет применять как дополнительные инструменты для массового антивирусного скрининга.