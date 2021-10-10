В Европе заявили, что контакты с талибами необходимы

Контакты с движением «Талибан» необходимы для разрешения гуманитарного кризиса в республике. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги, передает ТАСС.

Политик подчеркнул, что взаимодействие международного сообщества с талибами не означает признания их власти. По его словам, признание новой власти в Афганистане возможно только при выполнении ранее озвученных условий. «Мы их судим по делам, а не словам», — уточнил итальянский премьер.

Драги рассказал, что у стран Большой двадцатки не возникло разногласий по вопросу предоставления дополнительной гуманитарной помощи Афганистану. «Есть полное и всеобщее понимание всей тяжести положения, многие говорят о гуманитарной катастрофе», — отметил он.