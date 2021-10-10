Происхождение коронавируса: Китай не пустил экспертов ВОЗ в пещеры летучих мышей

Ученые хотят посетить ряд пещер и районов разведения диких животных в уезде Эньши провинции Хубэй - в шести часах езды к западу от города, в котором впервые был зарегистрирован COVID-19.

Китай отказывает экспертам ВОЗ в доступе к сотням пещер летучих мышей и ферм по разведению диких животных в рамках расследования вспышки COVID-19. Ученые Всемирной организации здравоохранения хотят посмотреть на пещеры и фермы в Ухане, считая, что летучие мыши и другие животные могут быть ключом к вспышке коронавируса, пишет британское издание Daily Mail.

По данным Washington Post, на фермах в этом регионе содержались тысячи диких животных, которые были распроданы на так называемых «влажных» рынках. Их существование породило теорию о том, что сельскохозяйственные животные выступали в качестве посредника для вируса между летучими мышами и людьми. Но китайские официальные лица отказываются предоставить ВОЗ доступ для проведения своих исследований, сообщают западные СМИ. Пекин постоянно отрицал предположения о том, что COVID-19 впервые появился на китайских влажных рынках или был результатом лабораторной утечки, заявляя, что он возник в другом месте, пишет в своей статье Московский комсомолец.

Фермы по разведению диких животных вызвали интерес после того, как в декабре 2019 года стало известно, что на нескольких рынках, на которых продавались животные с этих ферм, было запрещено продавать живых животных. Это произошло всего за несколько дней до того, как китайское правительство впервые признало, что на рынке в Ухане был обнаружен новый вирус.

Источник в цепочке поставок сообщил The Post, что некоторые дикие животные, продаваемые в Ухане, «были привезены из провинции Хубэй», в том числе из Эньши. Сообщается, что некоторые фермы дикой природы расположены всего в миле от входа в пещеры летучих мышей в Эньши. Эти пещеры также посещали люди.

Представитель китайского посольства в Вашингтоне не смог подтвердить, проходили ли когда-либо испытания на вирус летучих мышей или выращиваемых на ферме диких животных в Эньши.