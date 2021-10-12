Этибар Мамедов о шпионской сети Ирана в Азербайджане

По мнению Мамедова, до сих пор Иран очень свободно чувствовал себя на территории Азербайджана.

«Иран собрал много сторонников под видом налаживания культурных и религиозных связей. Их просто нужно нейтрализовать. Правительство должно внести серьезные изменения в свою религиозную политику. Проиранские или структуры, аналогичным образом связанные с другими государствами, в стране должны быть полностью нейтрализованы. Азербайджану нужны «национальные муллы». Иран делал попытки создать хаос и разделить Азербайджан изнутри. И будет продолжать это делать.

Мы также должны поднять вопрос прав наших соотечественников, проживающих в Иране. Должны быть внесены поправки в Конституцию, чтобы Азербайджан стал покровителем азербайджанцев во всем мире. Правительство также должно помочь защитить культурные и образовательные права наших соотечественников в Иране. Нужно создать условия для получения образования в Азербайджане наших соотечественников, проживающих в Иране, для них должны быть выделены специальные квоты», - предлагает Э.Мамедов.

Политик подчеркнул, что влияние иранских сетей очень сильно: «Они извлекли большую пользу из среды коррупции и взяточничества в Азербайджане. С помощью взяток назначили своих людей на «нужные» должности. Правда, иранских ставленников обнаружили и убрали. Но иранцы создали очень крупную сеть и будут продолжать ее использовать. У них есть сети в сферах образования, культуры, вооруженных сил и безопасности. С ними ведется борьба, однако этот процесс должен вестись на более высоком уровне и более масштабно».