Этибар Мамедов о шпионской сети Ирана в Азербайджане
«Власти Азербайджана должны нейтрализовать шпионскую сеть Ирана в Азербайджане». Об этом заявил, отвечая на вопросы журналиста в студии «Мусават», лидер Партии национальной независимости Азербайджана Этибар Мамедов.
По мнению Мамедова, до сих пор Иран очень свободно чувствовал себя на территории Азербайджана.
«Иран собрал много сторонников под видом налаживания культурных и религиозных связей. Их просто нужно нейтрализовать. Правительство должно внести серьезные изменения в свою религиозную политику. Проиранские или структуры, аналогичным образом связанные с другими государствами, в стране должны быть полностью нейтрализованы. Азербайджану нужны «национальные муллы». Иран делал попытки создать хаос и разделить Азербайджан изнутри. И будет продолжать это делать.
Мы также должны поднять вопрос прав наших соотечественников, проживающих в Иране. Должны быть внесены поправки в Конституцию, чтобы Азербайджан стал покровителем азербайджанцев во всем мире. Правительство также должно помочь защитить культурные и образовательные права наших соотечественников в Иране. Нужно создать условия для получения образования в Азербайджане наших соотечественников, проживающих в Иране, для них должны быть выделены специальные квоты», - предлагает Э.Мамедов.
Политик подчеркнул, что влияние иранских сетей очень сильно: «Они извлекли большую пользу из среды коррупции и взяточничества в Азербайджане. С помощью взяток назначили своих людей на «нужные» должности. Правда, иранских ставленников обнаружили и убрали. Но иранцы создали очень крупную сеть и будут продолжать ее использовать. У них есть сети в сферах образования, культуры, вооруженных сил и безопасности. С ними ведется борьба, однако этот процесс должен вестись на более высоком уровне и более масштабно».