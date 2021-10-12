Кума Путина отправили под домашний арест за госизмену

Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста подозреваемому в государственной измене и финансировании терроризма депутату украинского парламента от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктору Медведчуку, которого называют также кумом Путина, передает Интерфакс.

"В удовлетворении ходатайства... отказать, применить в отношении Медведчука меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в решении суда, который отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров, которые просили об аресте Медведчука с альтернативой залога в 1 млрд гривен.

Срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста - до 7 декабря 2021 года.