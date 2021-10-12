Обнародована схема отмывания денег в Министерстве молодежи и спорта
Видеоблогер Мехман Гусейнов провел журналистское расследование, в котором вскрыл коррупционные схемы по присвоению бюджетных денег, выделенных Министерством молодежи и спорта. В них были задействованы компании, зарегистрированные на подставные лица.
Мехман Гусейнов напоминает, что в 2018 году Министерство молодежи и спорта организовало в Габалинском районе традиционный фестиваль «Живые страницы истории». Это масштабное мероприятие, сопровождавшееся сценами исторической реконструкции, было приурочено к 100-летию создания Азербайджанской Демократической Республики и 95-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.
На проведение фестиваля, организатором которого по документам числился 25-летний Тархан Ахмедзаде, Министерство выделило 400 тысяч манатов бюджетных денег. Когда же блогер разыскал в поселке Амирджаны организатора фестиваля, выяснилось, что Тархан Ахмедзаде понятия не имеет ни о фестивале в Габалинском районе, ни о полученной за работу крупной сумме.
«Я сам являюсь жертвой обмана, - рассказывает Ахмедзаде. - Они приходят к молодым людям, нуждающимся в деньгах. Регистрируют на их имена за 50–100 манатов фирмы и занимаются своими делами. Я не знаю какие фирмы зарегистрированы на мое имя и чем они вообще занимаются!..»
Выяснилось, что 200 тысяч манатов на проведения фестиваля «Живые страницы истории» были перечислены на фирму Degree Group. Эта фирма с уставным капиталом в 5 (!!) манатов была зарегистрирована на имя Тархана Ахмедзаде за несколько месяцев до проведения фестиваля в Габале, после чего участвовала в тендере, формально объявленном Министерством молодежи и спорта.
Как выяснилось, Тархану Ахмедзаде, который признается, что в глаза не видел ни выделенных денег, ни настоящего директора, принадлежали не только фирма Degree Group, но и компании VEGAS, TALENT, CHİMA-TT и SANDOZ. Сумма налоговых задолженностей этих фирм достигает сегодня 20 тысяч манатов и уведомления к оплате приходят на адрес Тархана.
Судя по данным, представленным оппозиционным блогером, компания TALENT, к примеру, реализовала проект мобильной избы-читальни (грузовик, с оборудованной внутри небольшой библиотекой, который разъезжает по районам республики), за что на её счет было переведено 45 тысяч манатов. А компания SANDOZ победила в тендере Министерства культуры и спорта на поставку канцелярских товаров, за что получила 35 тысяч манатов.
Утверждая, что даже после смены руководства в Министерстве молодежи и спорта продолжают активно использовать коррупционные схемы, Мехман Гусейнов приводит в пример недавний тендер за право провести восьмой по счету фестиваль «Живые страницы истории» на общую сумму в 362.490 манатов, в котором победили компании Little Cobra и Blekko.
Директором компании Little Cobra указан 27-летний Вагиф Гусейнзаде, проживающий в поселке Расулзаде. Как утверждает блогер, про Гусейнзаде там никто не слышал. А при попытке выйти на след компании Blekko выяснилось, что по указанному адресу – улица Шарифзаде, дом 192 кв. 64. - зарегистрировано еще двенадцать (!) компаний на имя Орхана Рафиг оглу Ахмедова, Юсифа Идрис оглу Магеррамова, Кязима Махира оглу Шамиева, Эльнура Гейдар оглу Алиева и Теймура Рафиг оглу Агакишиева. Впрочем, почти сразу же стало понятно, что здание, в котором «работают» двенадцать компаний – всего лишь расселенный дом, попавший под снос в связи с реализацией пилотного проекта.
Также не увенчались успехом попытки оппозиционного блогера выйти на след директора компании Blekko 32-летнего Эльбруса Гасанова или его коллеги из фирмы Little Cobra Теймура Агасиева. Поиски последнего вывели Мехмана Гусейнова на еще одну «нехорошую квартиру», теперь уже в поселке Локбатан, где также зарегистрировано большое количество фирм-однодневок.
Как и следовало ожидать, владелец квартиры заявил, что ничего не знает о зарегистрированных на его жилплощади компаниях, добавив, что в этой темной истории, возможно, замешан его брат Новруз Рагимов.
И, наконец, под занавес, Мехман Гусейнов выявил еще один пикантный факт, напрямую связанный с компанией Brilliant-az, также зарегистрированной в Локбатане.
Судя по документам, эта компания должна государству 8.766 манатов. Однако Налоговое управление вряд ли вернет в казну эту сумму, поскольку директор компании Brilliant-az Мубариз Назаров находится в настоящее время в тюрьме за торговлю героином.
Было бы интересно узнать об официальной реакции Министерства молодежи и спорта на расследование оппозиционного блогера.