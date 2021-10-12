Представитель USAID в Азербайджане рассказал о работах на освобожденных территориях

Фуад Гусейнов подробно проинформировал гостя о территориальных претензиях Армении к Азербайджану, политике оккупации и депортации, а также проблемах, возникших в первые годы конфликта в связи с размещением вынужденных переселенцев, их материальным обеспечением, работе, проделанной государством в этой сфере.

Заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов встретился в видеоформате с членом миссии USAID в Азербайджане, американским специалистом Грегори Майерсом.

Было отмечено, что президент Ильхам Алиев определил решение проблем вынужденных переселенцев как одно из приоритетных направлений социальной политики. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева также уделяет особое внимание решению таких проблем вынужденных переселенцев, как образование, здоровье, проводит важную работу в этой области.

Фуад Гусейнов также отметил, что на оккупированных Арменией территориях Азербайджана в течение почти 30 лет были разрушены жилые дома, памятники материальной культуры, кладбища, нанесен серьезный ущерб экологии.

Американский специалист подробно рассказал о реставрационно-строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях. Было отмечено, что проведен опрос среди вынужденных переселенцев, абсолютное большинство которых полны решимости вернуться на родные земли. Будут приняты все необходимые меры для обеспечения устойчивого расселения вынужденных переселенцев на этих территориях.

Была отмечена важность очистки территорий от мин для ускорения восстановительно-строительных работ, начала безопасного возвращения вынужденных переселенцев в родные края, а также важность сотрудничества с УВКБ ООН в процессе возвращения населения.

Грегори Майерс подчеркнул, что переселение вынужденных переселенцев и восстановление экономики освобожденных территорий важны для укрепления мира, спокойствия и территориальной целостности Азербайджана. Его основная цель - дать рекомендации в поддержку инновационных экономических моделей расселения вынужденных переселенцев на освобожденных территориях и привлечения инвестиций в регион.

Заместитель председателя госкомитета ответил на вопросы гостя, касающиеся трудоустройства вынужденных переселенцев, улучшения жилищно-бытовых условий, возвращения и других вопросов.

Во встрече приняли участие советник по политическим вопросам Европейского и Евразийского Бюро USAID Майк Хеннинг, специалист по проектному менеджменту Самир Гамидов, руководитель проекта “Развитие частного сектора” Дэвид Блад, специалист по качеству, стандартам и сертификации Фуад Агаев, менеджер по развитию бизнес-среды Эльсевер Гулиев, сотрудник проекта USAID “Развитие частного сектора” и др.