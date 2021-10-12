Вашингтон доволен переговорами с Москвой

Белый дом считает встречи заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд с партнерами из МИД России конструктивными. Об этом заявила официальный представитель Джен Псаки, сообщает ТАСС.

«Я бы сказала, что у нее довольно конструктивные и продуктивные встречи с целым рядом лидеров», — сказала Псаки, не раскрывая подробностей.

Заместитель госсекретаря прилетела в Москву 11 октября. 12 октября она встретилась с замглавой МИД России Сергеем Рябковым, дипломаты обсудили вопросы стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере.