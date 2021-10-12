Джемаль Бустани, автор haqqin.az 12 октября 2021, 23:13

В воскресенье в Ираке прошли досрочные парламентские выборы, организованные после массовых протестов, вспыхнувших в 2019 году. Главная борьба развернулась между альянсом проиранских партий ФАТХ во главе с Хади аль-Амери и политическим блоком влиятельного шиитского священнослужителя Муктады ас-Садра, настаивающим на самостоятельном курсе Ирака. Инфраструктура в руинах, повальная коррупция, пандемия коронавируса, проиранские формирования подгребают под себя все больше власти, откровенно поплевывая на государственные институты и быстро криминализируются – вот в какой атмосфере проходили в Ираке парламентские выборы.

Оптимистичные ожидания от них у иракцев колеблются около нуля. И если в 2018 году была зафиксирована рекордно низкая явка – 44% избирателей, то в этот раз и этот антирекорд был побит – на избирательные участки пришел всего 41 процент населения, имеющих право голоса. Но и они высказались достаточно определенно – прозвучавшие на массовых протестах 2019 года, когда разгневанные иракцы атаковали иранские консульства в Кербеле и Эн-Наджафе, лозунги «Нет Америке, нет Ирану!» получили подтверждение в цифрах и процентах. Тех голосов, что были отданы за ту или иную партию. Муктада ас-Садр, влиятельный шиитский священнослужитель, давно и непримиримо выступающий за невмешательство Тегерана в Ирак, одержал убедительную победу над альянсом ФАТХ, живущим на иранские деньги. Теперь у него 73 места в парламенте, куда избирается 329 членов. Для формирования правительства недостаточно, но здесь ему может помочь успех коалиции экс-премьера Нури аль-Малики, также выступающей за ограничение влияния Ирана, и занявшей на прошедших выборах второе место.

ФАТХ оказался в аутсайдерах, и для того, чтобы добиться проведения каких-то своих законопроектов вынужден будет постоянно лавировать, вступая во временные союзы с такими же политическими «карликами». «Подальше от Америки, и уж тем больше – подальше от Ирана», - вот приговор, который вынесла иракская улица на прошедшем голосовании. Ираку надоело быть территорией, на которой происходит конкуренция между США и Ираном в регионе, особенно обострившаяся после того, как в январе 2020 года были убиты генерал Касем Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандис, тогдашний заместитель командующего Сил народной мобилизации Ирака, военизированного крыла проиранского шиитского альянса ФАТХ. Одновременно с этим, итоги выборов можно рассматривать и как одобрение внешней политики нынешнего иранского премьера Мустафы аль-Кадхими, делающего все возможное, чтобы Багдад стал не землей соперничества, а беспристрастным посредником в разрешении региональных конфликтов.