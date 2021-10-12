И Ирак сказал: подальше от Ирана наш комментарий
В воскресенье в Ираке прошли досрочные парламентские выборы, организованные после массовых протестов, вспыхнувших в 2019 году. Главная борьба развернулась между альянсом проиранских партий ФАТХ во главе с Хади аль-Амери и политическим блоком влиятельного шиитского священнослужителя Муктады ас-Садра, настаивающим на самостоятельном курсе Ирака.
Инфраструктура в руинах, повальная коррупция, пандемия коронавируса, проиранские формирования подгребают под себя все больше власти, откровенно поплевывая на государственные институты и быстро криминализируются – вот в какой атмосфере проходили в Ираке парламентские выборы.
Оптимистичные ожидания от них у иракцев колеблются около нуля. И если в 2018 году была зафиксирована рекордно низкая явка – 44% избирателей, то в этот раз и этот антирекорд был побит – на избирательные участки пришел всего 41 процент населения, имеющих право голоса.
Но и они высказались достаточно определенно – прозвучавшие на массовых протестах 2019 года, когда разгневанные иракцы атаковали иранские консульства в Кербеле и Эн-Наджафе, лозунги «Нет Америке, нет Ирану!» получили подтверждение в цифрах и процентах. Тех голосов, что были отданы за ту или иную партию.
Муктада ас-Садр, влиятельный шиитский священнослужитель, давно и непримиримо выступающий за невмешательство Тегерана в Ирак, одержал убедительную победу над альянсом ФАТХ, живущим на иранские деньги. Теперь у него 73 места в парламенте, куда избирается 329 членов. Для формирования правительства недостаточно, но здесь ему может помочь успех коалиции экс-премьера Нури аль-Малики, также выступающей за ограничение влияния Ирана, и занявшей на прошедших выборах второе место.
ФАТХ оказался в аутсайдерах, и для того, чтобы добиться проведения каких-то своих законопроектов вынужден будет постоянно лавировать, вступая во временные союзы с такими же политическими «карликами».
«Подальше от Америки, и уж тем больше – подальше от Ирана», - вот приговор, который вынесла иракская улица на прошедшем голосовании. Ираку надоело быть территорией, на которой происходит конкуренция между США и Ираном в регионе, особенно обострившаяся после того, как в январе 2020 года были убиты генерал Касем Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандис, тогдашний заместитель командующего Сил народной мобилизации Ирака, военизированного крыла проиранского шиитского альянса ФАТХ.
Одновременно с этим, итоги выборов можно рассматривать и как одобрение внешней политики нынешнего иранского премьера Мустафы аль-Кадхими, делающего все возможное, чтобы Багдад стал не землей соперничества, а беспристрастным посредником в разрешении региональных конфликтов.
К сожалению, для простых иракцев на этом хорошие новости по итогам выборов заканчиваются. Страну ожидают нелегкие времена. Ни одна политическая сила здесь не способна преодолеть экономический кризис, решить проблемы восстановления инфраструктуры и безработицы. Пессимизм в стране зашкаливает, а впереди – новое обострение политической борьбы, что в Ираке всегда сопровождается стрельбой и насилием.
Иран не согласен с тем, что его влияние ослабевает и приложит все усилия к тому, чтобы всеми возможными способами донести эту мысль до Багдада. Если потребуется – то и с помощью вооруженных формирований своих прокси.
Трагедия Ирака заключается в том, что в Тегеране категорически отказываются понять – время старых подходов в отношении соседней страны, пусть и большинство ее составляют шииты, давно закончилось. И чем дальше иранцы будут цепляться за свое влияние там – тем дальше Ирак будет отходить от него. Но когда Тегеран станет более адекватен и менее высокомерен в отношении Багдада – сказать сегодня не может никто…