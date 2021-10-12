Мать изнасилованной Санай: «Прокуратура бездействует. Надежда на МВД»
Как сообщалось ранее, дочь известного политика Фуада Гахраманлы Санай Гахраманлы (Ягмур) заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны своего двоюродного брата Аскера Агаева.
Мать девочки Зумруд Ягмур раскрыла подробности этого инцидента в своем аккаунте в социальной сети.
Она обвинила прокуратуру в том, что преступник до сих пор остается безнаказанным.
"Что же произошло? Следствие длилось год. Все факты преступления подтверждены экспертными заключениями. То есть, то, что случилось с Санай в ту ночь, было доказано. Имеется два заключения о насилии в отношении Санай, но почему-то представители Ясамальской районной прокуратуры - Эльман Сулейманов и Тамерлан Гараев заявили, что надо вызвать эксперта и взять за основу его мнение. Они его вызвали, а потом заявили, что ничего не смогли выявить".
Ягмур отметила, что возбуждено уголовное дело по статье 149 Уголовного кодекса (изнасилование в бессознательном состоянии):
"Наркотики Санай подсыпали в ту ночь. Их преступнику доставили на такси. Ни автомобиль, ни личность водителя такси пока не установлены. Расследование отложили в сторону и начали выяснять у окружения Санай, употребляет ли она наркотики?
Прокурор Ясамальского района Эльман Сулейманов сказал, что мне стоило лучше воспитать свою дочь. Я же спросила - откуда вы знаете, как воспитывается мой ребенок? После такого мне, может быть, стоит поинтересоваться вашим воспитанием? Пусть кто-нибудь ответит, почему с моей дочерью так обращаются? В прокуратуре Санай допрашивали очень грубо... Мы тогда пошли в Сабаильское управление полиции. Полиция очень хорошо отнеслась к нам. Следователь проявил очень гуманное отношение".
Ягмур заявила, что ее сестра и брат обратились к министру внутренних дел Вилаяту Эйвазову с просьбой арестовать Агаева. Обращение было направлено и руководству страны.