Мать изнасилованной Санай: «Прокуратура бездействует. Надежда на МВД»

"Что же произошло? Следствие длилось год. Все факты преступления подтверждены экспертными заключениями. То есть, то, что случилось с Санай в ту ночь, было доказано. Имеется два заключения о насилии в отношении Санай, но почему-то представители Ясамальской районной прокуратуры - Эльман Сулейманов и Тамерлан Гараев заявили, что надо вызвать эксперта и взять за основу его мнение. Они его вызвали, а потом заявили, что ничего не смогли выявить".

Она обвинила прокуратуру в том, что преступник до сих пор остается безнаказанным.

Ягмур отметила, что возбуждено уголовное дело по статье 149 Уголовного кодекса (изнасилование в бессознательном состоянии):

"Наркотики Санай подсыпали в ту ночь. Их преступнику доставили на такси. Ни автомобиль, ни личность водителя такси пока не установлены. Расследование отложили в сторону и начали выяснять у окружения Санай, употребляет ли она наркотики?

Прокурор Ясамальского района Эльман Сулейманов сказал, что мне стоило лучше воспитать свою дочь. Я же спросила - откуда вы знаете, как воспитывается мой ребенок? После такого мне, может быть, стоит поинтересоваться вашим воспитанием? Пусть кто-нибудь ответит, почему с моей дочерью так обращаются? В прокуратуре Санай допрашивали очень грубо... Мы тогда пошли в Сабаильское управление полиции. Полиция очень хорошо отнеслась к нам. Следователь проявил очень гуманное отношение".

Ягмур заявила, что ее сестра и брат обратились к министру внутренних дел Вилаяту Эйвазову с просьбой арестовать Агаева. Обращение было направлено и руководству страны.