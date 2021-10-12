В самый пик конфронтации глава МИД Ирана позвонил Джейхуну Байрамову главное на этот час
Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан позвонил главе внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуну Байрамову.
Как сообщает ИРНА, в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейн Амир Абдоллахиан подчеркнул, что две страны должны предотвратить недопонимание в отношениях и что для них целесообразно продолжать свои отношения в правильном и растущем направлении.
В телефонном разговоре Амир Абдоллахиан и Джейхун Байрамов обсудили последние события в двусторонних отношениях.
Подчеркнув необходимость взаимного уважения и независимости, суверенитета и территориальной целостности стран, министр иностранных дел Ирана добавил: «Тегеран и Баку связывают давние отношения».
Напомним, что звонок из Тегерана в Баку поступил в разгар напряженности и противостояния двух стран, вызванных провокационными действиями иранских вооруженных сил на границе с Азербайджаном, а также развернутой пропагандистской кампании против Азербайджана и его лидера.