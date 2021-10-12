Сахиба Гафарова прилетела в Петербург на женский форум

Делегация под руководством председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой прибыла в Санкт-Петербург с целью участия в III Евразийском женском форуме.

Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в делегацию входят председатель парламентского комитета Хиджран Гусейнова, депутаты Парвин Керимзаде, Севиндж Фаталиева, Ульвия Хамзаева, Фатма Йылдырым и другие официальные лица.

Планируется выступление на форуме председателя Милли Меджлиса. Сахиба Гафарова проведет ряд встреч с руководителями участвующих в мероприятии делегаций.