Новая атака "гаванским синдромом" на дипломатов США

В сентябре персонал диппредставительства уведомили об имевшем место "необъяснимом инциденте со здоровьем". 1 октября сотрудники посольства получили письмо с информацией о еще нескольких "аномальных инцидентах, влияющих на здоровье", - так власти Соединенных Штатов называют совокупность симптомов, схожую с "гаванским синдромом".

Посольство США в Колумбии расследует несколько случаев так называемого "гаванского синдрома" среди сотрудников. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Ранее колумбийский МИД сообщал, что в октябре госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Колумбию.

Точно известно о двух случаях "гаванского синдрома", но с проявлениями недуга, предположительно, столкнулись еще несколько человек. "Под влияние синдрома попала как минимум одна семья, включая несовершеннолетнего", - отметил один из собеседников WSJ. Эта семья покинула Колумбию, отправившись на лечение.

Госдепартамент в электронных письмах сотрудникам посольства обещал отнестись к этим инцидентам "серьезно, объективно и деликатно".

Так называемый гаванский синдром - ряд неврологических симптомов, включавших головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом, которые наблюдались в ноябре 2016 года у некоторых сотрудников посольств Канады и США в Гаване и членов их семей. Власти США называли причиной прицельную атаку на своих дипломатов с использованием звукового оружия. Еще в октябре 2017 года кубинские эксперты заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.