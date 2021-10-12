В Китае показали суперскоростной беспилотник-обманщик видео
На авиашоу в Китае Airshow China 2021 показали современные китайские стелс-дроны. Как сообщает The Global Times, среди них БПЛА, который может обманывать противника и летает со скоростью более 1000 км/час.
Дроны могут совершать межконтинентальные полеты, взлетать на околоземные высоты и делать снимки с высоким разрешением даже в районах с высокой охраной. Некоторые из них обманывают вражеские корабли, запуская ложные цели для противника.
Например, у стелс-дрона GJ-11 дальность действия составляет 4000 км, а максимальная скорость полета — более 1000 км/час. Также он вмещает до четырех боеприпасов и оснащен стелс-технологией, то есть его тяжело засечь. Более того, при приближении к противнику, такой дрон вынуждает его стрелять по ложным целям.
Promotional video for the shipborne version of the GJ-11 drone shown by the AVIC at the China Air Show. pic.twitter.com/RDw8COgPAA— 彩云香江 (@louischeung_hk) October 7, 2021