На авиашоу в Китае Airshow China 2021 показали современные китайские стелс-дроны. Как сообщает The Global Times, среди них БПЛА, который может обманывать противника и летает со скоростью более 1000 км/час.

Дроны могут совершать межконтинентальные полеты, взлетать на околоземные высоты и делать снимки с высоким разрешением даже в районах с высокой охраной. Некоторые из них обманывают вражеские корабли, запуская ложные цели для противника.

Например, у стелс-дрона GJ-11 дальность действия составляет 4000 км, а максимальная скорость полета — более 1000 км/час. Также он вмещает до четырех боеприпасов и оснащен стелс-технологией, то есть его тяжело засечь. Более того, при приближении к противнику, такой дрон вынуждает его стрелять по ложным целям.