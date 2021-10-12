Сможет ли Турция купить F-16? Госдеп не комментирует

Госдепартамент США не подтверждает и не комментирует сообщения о том, что Турция обратилась к США с просьбой о закупке 40 истребителей F-16, а также проведении модернизации порядка 80 имеющихся у Анкары американских самолетов этого типа. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Что касается F-16, то это политика Госдепартамента - мы публично не подтверждаем и не комментируем предложенную продажу вооружений до тех пор, пока о ней не будет официально уведомлен Конгресс", - сказал Прайс.

Reuters ранее сообщило о намерении Анкары закупить у США истребители F-16. По данным источников агентства, сделка оценивается в миллиарды долларов, но еще изучается Госдепом и профильным правительственным ведомством, входящим в структуру Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам. Reuters при этом напомнило, что после возможного одобрения этими структурами сделку может заблокировать Конгресс.