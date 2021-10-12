В США отреагировали на заявление Эрдогана: «Продолжим консультации с Анкарой»

Вашингтон призывает сохранять режим прекращения огня на севере Сирии и одновременно с этим прекратить трансграничные нападения на турецкую территорию, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя слова президента Реджепа Тайипа Эрдогана о «переполненной чаше терпения» Турции из-за последних вылазок курдских террористов в Сирии.

«Мы осуждаем нападения на нашего союзника по НАТО Турцию, осуществляемые через границу», - сказал Прайс.

«Мы подчеркиваем важность сохранения линий прекращения огня и прекращения нападений, осуществляемых через границу», - подчеркнул представитель Госдепартамента, добавив: «Мы продолжим консультироваться с Анкарой по политике в отношении Сирии».

Напомним, в понедельник президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о «переполненной чаше терпения» Турции из-за последних вылазок курдских террористов в Сирии, Анкара в ближайшее время ликвидирует эту угрозу своими силами. «Нападения на наших военных и последние вылазки курдских террористов в Сирии переполнили нашу чашу терпения. Мы в ближайшее время предпримем необходимые шаги, чтобы ликвидировать собственными силами угрозы, исходящие из Сирии», - сказал Эрдоган.