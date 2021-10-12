Вашингтон заявил, что будет помогать Тайваню

Вашингтон "неизменно заинтересован" в мире и безопасности в Тайваньском проливе, в связи с чем он намерен продолжать помогать Тайваню поддерживать достаточный потенциал самообороны, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Думаю, вы понимаете, что я не буду вдаваться в детали... Однако мы все еще обеспокоены провокационной военной деятельностью КНР близ Тайваня, считая это дестабилизирующим фактором, увеличивающим риск просчетов в оценках... призываем Пекин прекратить это военное, дипломатическое и экономическое давление... Мы неизменно заинтересованы в мире и безопасности между двумя берегами Тайваньского пролива, поэтому мы намерены продолжать помогать Тайваню в поддержании достаточного потенциала самообороны", - сказал Кирби, его цитирует ТАСС.

При этом Кирби подчеркнул, что в ситуации с Тайванем США "действуют в соответствии с принципом одного Китая".