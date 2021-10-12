На состоявшемся сегодня отборочном матче чемпионата мира-2022 между сборными Сербии и Азербайджана в Белграде присутствовали министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев и министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Они были на игре вместе с министром молодежи и спорта Сербии Ваней Удовичем. Напомним, встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу сербов.

Мадат Гулиев принимает участие в Белграде в Выставке вооружений и военной техники Partner-2021, которая продлится до 14 октября. Он провел переговоры с министром обороны Сербии Небойшей Стефановичем. Джейхун Байрамов участвовал в мероприятии, посвященном 60-летию Движения неприсоединения. Министр иностранных дел встретился с президентом Сербии Александром Вучичем.