Нашлись братья по разуму? Ученые выявили радиосигналы от «скрытых» планет
Ученые обнаружили загадочные радиосигналы, которые могут исходить от еще не открытых экзопланет. Об этом сообщает Science Alert.
Согласно информации, в пределах 160 световых лет от Солнечной системы были обнаружены 19 красных карликов, четыре из которых излучают радиосигналы. Согласно анализу, лучшим объяснением этой активности является присутствие «невидимых» и вращающихся вокруг них экзопланет.
«Мы давно знаем, что планеты нашей Солнечной системы излучают мощные радиоволны, поскольку их магнитные поля взаимодействуют с солнечным ветром, но радиосигналы с планет за пределами нашей Солнечной системы еще не были обнаружены. Это открытие является важным шагом для радиоастрономии и потенциально может привести к открытию планет по всей Галактике», – сообщил астрофизик из Университета Квинсленда Бенджамин Поуп.
По словам ведущего автора исследования Джозефа Каллингхэма, команда ученых точно определила, какие сигналы исходят от магнитной связи между звездами и скрытыми планетами: «Я считаю, что где-то там есть жизнь. Я бы не стал выполнять эту работу, если бы не думал, что у нее есть реальная перспектива».