Нашлись братья по разуму? Ученые выявили радиосигналы от «скрытых» планет

Ученые обнаружили загадочные радиосигналы, которые могут исходить от еще не открытых экзопланет. Об этом сообщает Science Alert.

Согласно информации, в пределах 160 световых лет от Солнечной системы были обнаружены 19 красных карликов, четыре из которых излучают радиосигналы. Согласно анализу, лучшим объяснением этой активности является присутствие «невидимых» и вращающихся вокруг них экзопланет.