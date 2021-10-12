Новое гиперзвуковое оружие Северной Кореи наш обзор
Пхеньян неуклонно продолжает совершенствовать свои вооруженные силы, обеспечивая их новыми системами вооружения.
Так, в понедельник Северная Корея продемонстрировала свое новейшее ядерное и военное вооружение во время так называемой выставки средств «самообороны», в том числе недавно испытанное «гиперзвуковое» оружие.
Официальные лица продемонстрировали на этом мероприятии различные типы вооружений, межконтинентальные баллистические ракеты и новую крылатую ракету большой дальности. Это видно на опубликованных государственными средствами массовой информации КНДР фотографиях.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил в своем выступлении, что страна наращивает свой потенциал самообороны в соответствии со своим военным планом и «ни с кем не обсуждает войну», сообщают государственные СМИ. На них ссылается корреспондент The Washington Post из Токио.
Среди представленного оружия - Hwasong-8, которое Северная Корея называет «гиперзвуковым» планирующим аппаратом и, как утверждается, последним достижением в ее расширяющейся программе вооружений.
Гиперзвуковое оружие может летать на малых высотах и намного маневреннее, чем традиционные баллистические ракеты. Именно эта особенность гиперзвуковых аппаратов затрудняет их отслеживание и перехват.
Тут Северная Корея не отстает от мировых лидеров в этой области. Одна из новейших технологий ведения войны, разрабатывается такими крупными военными державами, как Китай, Россия и США.
Новая фотография реального гиперзвукового оружия, опубликованная во вторник, дает представление об амбициях Северной Кореи в разработке своей программы гиперзвукового оружия, которая, по словам южнокорейских официальных лиц, все еще находится на начальной стадии.
Похоже Северная Корея разработала жизнеспособный аэродинамический дизайн, однако возможности оружия в полете остаются неясными, считают эксперты.
Фотография дала более четкое представление о существующем оружии, хотя в Пхеньяне мог быть показан всего лишь макет, считает Анкит Панда, старший научный сотрудник «Фонда Карнеги за международный мир» в США.
А. Панда добавил, что для испытаний гиперзвуковых планеров требуются специализированные средства, в том числе гиперзвуковые аэродинамические трубы, которые, как известно, отсутствуют в Северной Корее.
Другой специалист Випин Наранг, эксперт по ядерной безопасности из Массачусетского технологического института, сказал, что ракета похожа на китайский гиперзвуковой планер DF-17. «Очень трудно публично сказать, является ли гиперзвуковая ракета законной и как она работает. Разведывательное сообщество, вероятно, попыталось бы охарактеризовать (гиперзвуковой планирующий аппарат), когда он был испытан, но фотографии, опубликованные сегодня вечером, - это то, что Северная Корея хочет, чтобы мы увидели », - сказал В. Наранг.
Как сообщал haqqin.az, в последние недели Северная Корея провела несколько ракетных испытаний, призванных продемонстрировать важные достижения в ее военной и ядерной оружейной программе.
Диктатор Ким Чен Ын сказал в своем выступлении в понедельник, что Пхеньян работает над развитием оборонного потенциала перед лицом растущих военных амбиций Южной Кореи и США, что делает «насущным дальнейшее укрепление» обороноспособности.