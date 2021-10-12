Отдел международной информации и политики 02:50

Пхеньян неуклонно продолжает совершенствовать свои вооруженные силы, обеспечивая их новыми системами вооружения. Так, в понедельник Северная Корея продемонстрировала свое новейшее ядерное и военное вооружение во время так называемой выставки средств «самообороны», в том числе недавно испытанное «гиперзвуковое» оружие. Официальные лица продемонстрировали на этом мероприятии различные типы вооружений, межконтинентальные баллистические ракеты и новую крылатую ракету большой дальности. Это видно на опубликованных государственными средствами массовой информации КНДР фотографиях.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил в своем выступлении, что страна наращивает свой потенциал самообороны в соответствии со своим военным планом и «ни с кем не обсуждает войну», сообщают государственные СМИ. На них ссылается корреспондент The Washington Post из Токио. Среди представленного оружия - Hwasong-8, которое Северная Корея называет «гиперзвуковым» планирующим аппаратом и, как утверждается, последним достижением в ее расширяющейся программе вооружений. Гиперзвуковое оружие может летать на малых высотах и намного маневреннее, чем традиционные баллистические ракеты. Именно эта особенность гиперзвуковых аппаратов затрудняет их отслеживание и перехват. Тут Северная Корея не отстает от мировых лидеров в этой области. Одна из новейших технологий ведения войны, разрабатывается такими крупными военными державами, как Китай, Россия и США. Новая фотография реального гиперзвукового оружия, опубликованная во вторник, дает представление об амбициях Северной Кореи в разработке своей программы гиперзвукового оружия, которая, по словам южнокорейских официальных лиц, все еще находится на начальной стадии.