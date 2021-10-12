Франция анонсирует разработку мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

«Я здесь в Армении и не участвую в работе Минской группы ОБСЕ. У меня есть коллега - Стефан Висконти, который является представителем Франции в Минской группе ОБСЕ. Но я уже могу вам сказать, что в Нью-Йорке был зарегистрирован прогресс, вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ мы с удовольствием организовали встречу двух министров иностранных дел. Это может показаться маленьким шагом, но это огромный шаг. Надеемся, что будут и другие решения подобного рода. Могу вас заверить, что вместе с нашими российскими и американскими партнерами мы работаем над продвижением процесса, нацеленного на заключение более долгосрочного соглашения по Карабаху», - сказала Луйо.

На вопрос армянской редакции «Радио Свобода», следует ли ждать активизации Минской группы ОБСЕ, дипломат ответила: «Минская группа ОБСЕ уже активизировалась.... Мы не одни. Думаю, Армения и Азербайджан также должны двигаться».