Тяжелое дорожно-транспортное происшествие, которое привело к гибели 5 и ранению 20 человек, произошло в среду на трассе Международный аэропорт – Мардакян вследствие столкновения грузового автомобиля с пассажирским автобусом.

Задержан 19-летний водитель грузовика, совершивший ДТП в Баку, сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции. За рулем столкнувшегося с автобусом грузовика находился житель Гобустанского района Азизов Махмуд Бабагозель оглу, 2002 года рождения.

В Бакинском транспортном агентстве сообщили, что следовавший в направлении поселка Мардакян грузовик марки Mercedes с государственным номерным знаком 99 DH 343 врезался в автобус с государственным номерным знаком 10 TH 116, эксплуатируемый компанией Ayşən LTD по маршруту №171.

Согласно предварительной информации, причиной аварии стало то, что водитель грузовика уснул за рулем, из-за чего машина, потеряв управление, врезалась в автобус, который от удара перевернулся.

Как сообщили в Бакинской городской станции скорой неотложной помощи, в результате аварии 21 человек (11 мужчин, 10 женщин) с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы: 8 – в Клинический медцентр, 13 – в городскую клиническую больницу. Состояние шести человек оценивается как тяжелое, сообщили в клинической больнице №3. В медучреждение доставлено 16 человек, пострадавших в ДТП. Из них четверо находятся в реанимационном отделении, двоим в настоящее время делают операции. 10 пассажиров получили легкие травмы.

Личности погибших пока не установлены.