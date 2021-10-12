Пашинян о встрече с Путиным: «Переговоры продуктивные, продолжим контакты»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал свою встречу с президентом России Владимиром Путиным продуктивной, передает ТАСС.
"Сегодня встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча была весьма продуктивной. Обсудили как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе. Продолжим контакты для реализации достигнутых договоренностей", - написал Пашинян в Twitter.
Сегодня встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча была весьма продуктивной. Обсудили как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе. Продолжим контакты для реализации достигнутых договоренностей. pic.twitter.com/l5cuCUwdvn— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) October 12, 2021