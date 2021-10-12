«Муганбанк» договорился о сотрудничестве с «Росэксимбанком»
ОАО «Муганбанк» начало сотрудничество с АО «Росэксимбанк», входящим в Группу компаний Российского экспортного центра.
ОАО «Муганбанк» и АО «Росэксимбанк» договорились о финансировании экспортных поставок российских товаров в Азербайджан. Для потенциальных импортеров российской продукции будет предложено комплексное продуктовое предложение с базовыми финансовыми инструментами поддержки торговли между Россией и Азербайджаном, такими как аккредитивы, гарантии, прямые кредиты иностранным покупателям, кредиты банкам иностранных покупателей и финансирование дебиторской задолженности под залог экспортной выручки. Это поможет клиентам OAO «Муганбанка» в экспорте товаров и услуг из Российской Федерации в Азербайджанскую Республику.
ОАО «Муганбанк» - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 23 филиала и 10 отделений ОАО «Муганбанк» в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО «Муганбанк» сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по международному развитию (USAID), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация (IFC), Инвестиционный фонд США - World Business Capital (WBC), Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC) и Исламская корпорация развития частного сектора (ICD), The Green for Growth Fund (GGF), Европейский фонд по Юго-Восточной Европе (EFSE) и Механизм круглого стола банкиров инициативы «Один пояс - один путь» (BRBR), инициированный Промышленным и коммерческим банком Китая (ICBC).