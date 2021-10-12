В связи с произошедшим сегодня в Баку на Сураханской круговой развязке тяжелым дорожно-транспортным происшествием, которое привело к гибели пяти и ранению 21 человека, возбуждено уголовное дело, сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции столицы.

«Состояние семи пострадавших оценивается как тяжелое. Возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) УК Азербайджана», - сказали в управлении.

Кроме того, пресс-секретарь Агентства наземного транспорта Азербайджана Нурида Аллахъярова сообщила, что водитель Mercedes, столкнувшегося с пассажирским автобусом №171, занимался незаконными грузоперевозками.