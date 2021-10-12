AzerGold выпустил серию золотых монет, посвященную победе в Карабахской войне фото
ЗАО AzerGold выпустило новую серию золотых монет. По итогам конкурса дизайна «Жемчужины Карабаха», проведенного ЗАО совместно с Центром Гейдара Алиева в прошлом году и посвящённого победе в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, AzerGold выпустил золотые монеты в соответствующем дизайне весом в 5, 10 и 20 граммов.
На коллекции монет «Жемчужины Карабаха», дизайн которой занял первое место в конкурсе, изображено древнее архитектурное наследие и исторические памятники Карабаха. Другой дизайн, победивший в номинации зрительских симпатий и отображенный на второй коллекции монет, посвящен центру азербайджанской культуры – городу Шуша.
Новую коллекцию монет можно приобрести в Центре продажи и обмена AzerGold, расположенному по адресу: проспект Бюльбюля, 3, а также на официальном сайте продаж акционерного общества – www.azergold.gift. В Центре продажи и обмена впервые также осуществляется обмен - обратный выкуп всех золотых монет и слитков производства AzerGold в соответствии с текущей ценой на золото на мировой бирже.
Напомним, AzerGold впервые в 2018 году выпустило коллекции золотых и серебряных монет из местного сырья с пометкой Made in Azerbaijan для внутреннего розничного рынка. Первые три коллекции монет отображали Центр Гейдара Алиева, наскальные рисунки Гобустана и узор карабахского ковра «Чяляби».