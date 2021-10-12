Сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью, выявлены и задержаны члены группировки совершившие киберпреступления, завладевшие банковскими данными граждан.

Как сообщили haqqin.az в МВД, задержанные путем завладения данными держателей, в онлайн-порядке, списывали с их счетов деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов задержаны Джахад Гусейнов, его брат Ниджат, родственник Фарман Гусейнзаде, а также Ханна Алиева и Дильшад Исмаилова.

В результате обысков, проведенных в домах задержанных, сотрудниками полиции было обнаружено и изъято большое количество электронных улик, готовых текстовых форм для общения, аудиозаписей, отправляемых гражданам по мобильным телефонам, а также другие носители информации. Ведется расследование.

Министерство внутренних дел обратилось к гражданам с просьбой не пересылать данные банковских карт незнакомым лицам. В случае возникновения подобных ситуаций следует незамедлительно информировать сотрудников полиции, а также сообщать об этом на официальных страницах министерства в социальных сетях.