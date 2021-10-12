Путин призвал и азербайджанские спецслужбы…

Президент РФ Владимир Путин призвал использовать потенциал разведслужб государств - участников СНГ для защиты пространства СНГ от новых угроз. Об этом говорится в приветствии российского лидера участникам открывшегося в Москве XVII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

"Возглавляемые вами службы и ведомства обладают серьезными оперативными, техническими и кадровыми возможностями, и сегодня важно максимально использовать этот мощный потенциал для надежной защиты наших государств, всего Содружества от внутренних и внешних угроз", - говорится в обращении Путина, которое цитирует ТАСС.

В первую очередь, отметил президент России, для борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, транснациональными криминальными группировками, незаконным оборотом оружия, киберпреступностью и наркобизнесом, контрабандой и нелегальной миграцией.

"В реализации этих задач крайне востребована скоординированная, системная работа по всем ключевым направлениям, постоянный обмен информацией, проведение совместных операций", - отмечается в приветствии.

Как сообщил Сергей Нарышкин, на совещание прибыли делегации девяти спецслужб стран СНГ - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В работе совещания принимают участие секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, директор ФСБ Александр Бортников.