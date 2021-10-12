Ильхам Алиев доволен российскими миротворцами в Карабахе, но…

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянскому изданию "La Repubblica" выразил удовлетворенность деятельностью российских миротворцев в Карабах е: «Война закончилась примерно год назад, и российские миротворцы дислоцируются в Азербайджане, в Карабах ском регионе. Ситуация за этот период стабильная, за исключением нескольких незначительных инцидентов, и мы в целом удовлетворены", - цитирует азербайджанского лидера haqqin.az.

Вместе с этим, глава азербайджанского государства выразил надежду, что российская сторона воспрепятствует незаконному проникновению иностранных граждан в Карабах: "В частности, есть вопрос об иностранцах, которые должны получать разрешение Азербайджана на посещение азербайджанских территорий, находящихся в зоне ответственности российских миротворцев", - сказал Ильхам Алиев.

"Мы информировали об этом российские власти, Минобороны России, чтобы подобным фактам был положен конец. Эти и некоторые другие вопросы требуют решения. Однако, сейчас мы в целом довольны работой миротворцев", - подчеркнул Алиев.