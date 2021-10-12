Голод вынуждает афганцев продавать собственных детей
Бедность, безработица и экономический кризис, который переживает Афганистан, после прихода к власти талибов, вынудили некоторые семьи выдавать своих несовершеннолетних дочерей замуж за мужчин среднего возраста в обмен на деньги, оружие или скот, сообщает Al Arabia.
Отмечается, что несмотря на то, что практика продажи несовершеннолетних девочек не является новым явлением для Афганистана, в последние месяцы число подобных случаев возрастает с каждым днем.
Эксперты отмечают, что экономика Афганистана находится под огромным давлением: цены на продукты питания и топливо резко возросли на фоне нехватки наличных средств, вызванной прекращением иностранной помощи и засухой.
Некоторые семьи продают своих годовалых дочерей за деньги, скот и оружие.
Отмечается, что несовершеннолетнюю девочку из отдаленных районов, таких как провинция Гур можно приобрести по цене от 1108 до 2770 долларов. Если у покупателя нет денег, он может расплатиться также скотом и оружием.