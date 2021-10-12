Голод вынуждает афганцев продавать собственных детей

Бедность, безработица и экономический кризис, который переживает Афганистан, после прихода к власти талибов, вынудили некоторые семьи выдавать своих несовершеннолетних дочерей замуж за мужчин среднего возраста в обмен на деньги, оружие или скот, сообщает Al Arabia.

Отмечается, что несмотря на то, что практика продажи несовершеннолетних девочек не является новым явлением для Афганистана, в последние месяцы число подобных случаев возрастает с каждым днем.