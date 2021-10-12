Задержан сообщник азербайджанского киллера
Полиция Кипра задержала пакистанца, подозреваемого в пособничестве азербайджанскому киллеру, сообщают кипрские СМИ.
Согласно информации, 27-летний мужчина являлся местным сообщником азербайджанского киллера с российским паспортом.
Как ранее сообщал haqqin.az, киллер охотился за израильскими бизнесменами, в том числе миллиардером Тедди Саги.
Напомним, что 38-летний азербайджанец с российским паспортом 20 дней назад вылетел из России в Ларнаку (Кипр). Он провел две ночи в Фамагусте, прежде чем был задержан. Мужчина привлек внимание Службы внешней разведки во время встречи с несколькими официальными лицами. Киллер пытался, не привлекая внимания, перемещаться между греческой и турецкой частями Кипра; он сошел с электросамоката недалеко от села Ангоми и сел в арендованный автомобиль, когда его задержала полиция. Он был задержан в Никосии 27 сентября вскоре после пересечения контрольно-пропускного пункта «Агиос Дометиос» между греческой и турецкой частями Кипра. Полиция следила за ним уже несколько дней. При обыске в его машине был обнаружен пистолет с глушителем и три мобильных телефона. Сообщается, что целью убийцы были израильские бизнесмены, проживающие на Кипре, первоначально отмечалось, что его целью были пять человек.