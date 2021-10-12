«Я не знаю насчет других, возможно, они тоже совершили что-то, что не понравилось некоторым силам на Западе. Но что касается Азербайджана, то конечно, же Победа во второй Карабах ской войне стала сюрпризом для многих. Это не понравилось им. Они хотят видеть Азербайджан слабой, зависимой, находящейся под оккупацией страной, которая постоянно хочет помощи для решения конфликта. А теперь, когда Азербайджан сам решил конфликт и нанес поражение Армении, тесно связанные с Арменией круги на Западе начали проявлять большую активность. Мы ожидали это. На самом деле, мы знали, что планируется новая кампания по очернению Азербайджана.

«В зависимости от политической конъюнктуры, некоторые силы на Западе, в целях очернить Азербайджан и ослабить его позиции, пытаются использовать измышления и клевету. Понятное дело, что это не журналистское расследование. Ясно, кто за этим стоит и почему там также упоминается Азербайджан». Об этом заявил президент Азербайджана в интервью итальянской газете La Repubblica, отвечая на вопрос о т.н. «Документах Пандорры».

Касаясь сути, я бы хотел отметить, что я 18 лет являюсь президентом. До этого я был предпринимателем и занимался бизнесом. Моя биография всем известна. К тому, же я был успешным предпринимателем. Когда я избрался президентом, я не был бедным человеком. После избрания президентом, я остановил прямое участие в бизнесе и передал его своей семье. Возможно вы меня поймете, что в отличие от некоторых людей на Западе, которые оставляют все свое наследство кошкам и собакам, мы в Азербайджане и Италии отдаем прерогативу семейным ценностям. Поэтому, я передал весь свой бизнес своим детям. Они же, приложив усилия, продолжили его. В основном у них инвестиции в Азербайджане. Они имеют инвестиции и за пределами Азербайджана. Вся их бизнес-деятельность прозрачна и проходит аудит на международном уровне. И никто не может выступить с утверждением, что здесь что-то ошибочно.

Откровенно говоря, я не читал, что написано в этих документах. Мне доложили и возможно там 5 процентов истины. Остальное - ложь. Но у меня есть законное право еще раз открыто заявить об этом. В Азербайджане не является секретом, что мои родственники и члены семьи занимаются бизнесом, благотворительностью и участвуют во многих работах, проводимых сегодня в Карабахе. К примеру, созданный мной Фонд в настоящее время вкладывает инвестиции в восстановление всех мечетей в Агдаме, Шуше и Зангилане. Эта работа осуществляется за счет средств Фонда. Мы профинансировали строительство домов для беженцев. Мы осуществили эту работу для более пяти тысяч семей. Мы реализуем много вещей в Азербайджане. Конечно, это не нравится некоторым людям на Западе. Они хотят нас обвинять. Хотят, чтобы мы им подчинялись. Хотят подчинить нас своей воле. Но я отвечаю: «Нет! Я до конца жизни буду защищать Азербайджан, его суверенитет и выбор. Все эти грязные истории не имеют никакого значения для меня и азербайджанского народа», - сказал президент.