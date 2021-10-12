Прокурор потребовал приговорить генерала Ровшана Акперова к 11 годам тюрьмы

В Бакинском военном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении Национального героя генерал-лейтенанта Ровшана Акперова, обвиняемого в убийстве азербайджанского бизнесмена.

Напомним, Ровшан Акперов задержан в марте этого года. О его аресте сообщила Генеральная прокуратура. Генералу инкриминируют убийство азербайджанского бизнесмена Эльчина Алиева, обвиняя по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана. Преступление произошло 1 июня 2001 года в Киеве.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, выступивший на заседании суда гособвинитель потребовал приговорить генерала Ровшана Акперова к 11 годам тюрьмы.

В ближайшее время haqqin.az опубликует обширный репортаж с сегодняшнего заседания суда.