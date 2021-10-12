Новый филиал «Халглар Достлугу» от Yelo Bank
Yelo Bank продолжает успешно расширять свою филиальную сеть. Открывшийся «Халглар Достлугу» также пополнил ряды филиалов, отражающих концепцию яркого банкинга. Основная цель проведенных под слоганом «Яркий банкинг» изменений - повысить уровень обслуживания клиентов и расширить сеть банка.
Расположенный по адресу: ул. Бахруза Нуриева, 238 филиал отличается современным интерьером и комфортом. Новые ценности банка отражаются, как в общем внешнем виде здания, так и на уровне функциональности филиала. В процессе ремонта были приняты к сведению все детали с учетом потребностей и ожиданий клиентов.
Основная цель новой концепции филиала - превратить каждую минуту, проведенную клиентами в банке, в положительный опыт. Концепция не заканчивается на внутренней отделке. Сотрудники также передают клиентам новые ценности Yelo, создавая для них позитивную и дружескую атмосферу.