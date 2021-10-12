Ильхам Алиев о напряженности в отношениях с Ираном

«Наша внешняя политика открыта, прозрачна, стабильна и, как я уже сказал, независима. Никакая другая страна не может и не должна влиять на решения Азербайджана. Решения принимаются здесь, в Баку, исходя из национальных интересов страны. Если кто-то пытался под искусственным предлогом обвинить Азербайджан в отношениях с другим государством, то эти попытки оказались тщетными. Это неправильный путь , и он заведет только в тупик », - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica, отвечая на вопрос о напряженности в отношениях с Ираном.

По словам президента, Азербайджан хочет, чтобы к его границам относились с уважением: «После освобождения Карабаха мы вышли на свою границу с Арменией. Мы подошли к свой границе и закрепились там. Дорога между некоторыми городами Армении проходит по территории Азербайджана. Мы увидели, что эта дорога использовалась для незаконной перевозки товаров в Карабах, на нашу территорию. Это неприемлемо. Мы требуем, чтобы к нашим границам относились с уважением. Мы не пересекали незаконно границы какой-либо другой страны. Итак, наше сообщение было очень простым - хватит! Мы в дружеской форме, без огласки, дали понять что это надо остановить. Потому что, это неправильно. Мы контролируем эти дороги и видим, что обманывать и говорить, что «этого не было нет смысла». К сожалению, на это предупреждение не отреагировали должным образом. Потом пришлось сделать второй шаг. Мы подготовили дипломатическую ноту, пригласили посла и предали огласке данный шаг, чтобы остановить это. Но на самом деле стало еще хуже - количество грузовиков, идущих из Ирана в Карабах увеличилось.

Мы сочли этот шаг ударом, умышленным неуважением. Затем мы приняли другие меры, которые считались полностью законными, и это вызвало большую путаницу и ненужные действия в соседней стране. Делались неуместные заявления, звучали угрозы, у нашей границы проводились учения. Стало загадкой, что учения проводились не по плану. Потом было сказано, что это было сделано для того, чтобы что-то нам продемонстрировать. Никто не может навязать нам свою волю. Мы хотим иметь дружеские отношения со всеми странами и, в первую очередь, с нашими соседями. Во многих случаях, когда говорится о приоритетах внешней политики Азербайджана - фактически все они опубликованы - я отмечал, что нашим приоритетом являются отношения с соседними странами. Нам удалось поднять отношения на максимально высокий уровень с предыдущим правительством Ирана, с которым мы проработали восемь лет. У меня было более десяти встреч с моим коллегой Хасаном Роухани. Все эти встречи были продуктивными. Мы подписали и реализовали множество соглашений в области энергетики, транспорта, культурного развития и безопасности. По сути, наши отношения стали символом дружбы и добрососедства.

Что мы сделали, когда было избрано новое правительство, новый президент Ирана? На инаугурацию мы направили большую делегацию во главе со спикером парламента и вице-премьером. Они передали мое послание дружбы непосредственно президенту Ирана. В то же время еще одно сообщение, о котором я конкретно говорил ранее, звучало так: «Пожалуйста, обратите внимание на незаконную предпринимательскую деятельность, осуществляемую иранскими бизнесменами в Карабахе». Мы не могли винить иранское правительство. Было ясно, что этим занимаются частные компании. Однако мы попросили прекратить это. Что произошло в ответ, увидели все. Чего мы добились в результате этого? Еще раз повторю, ничего хорошего не произошло. Поэтому, прежде всего, мы отвергаем все обвинения в адрес Азербайджана в связи с привлечением Израиля на освобожденные земли. Это нонсенс. Это просто повод для очернения Азербайджана перед внутренней аудиторией. Каждый может пойти и убедиться, что там нет жизни. Все разрушено. Во-вторых, мы требуем, чтобы к нам проявляли такое же уважение, какое мы проявляем».