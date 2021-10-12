Ильхама Алиева спросили прямо: "Готовы ли вы признать "Талибан"?"
Итальянская газета La Repubblica задала прямой вопрос президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву: «Готовы ли вы признать правительство "Талибана"?»
Азербайджанский лидер так ответил на прямой вопрос итальянского издания: «На данный момент мы не находимся на стадии принятия каких-либо решений. Азербайджан не находится в непосредственной близости к Афганистану. Считаю, что это решение, в первую очередь, должны принять соседи этой страны. Мы никогда не были тесно связаны с Афганистаном - ни политически, ни экономически, ни в сфере транспорта. Наше присутствие в Афганистане ограничивалось участием в миротворческих операциях. Кстати, азербайджанские военные одними из последних покинули кабульский аэропорт. Наши военнослужащие покинули аэропорт за день до взрыва. То есть мы до последнего дня выполняли свою миссию достойно и с максимальной эффективностью. Пора сформировать новое правительство в Афганистане и определить приоритеты внешней политики. Если мы увидим признаки позитивных тенденций, позитивного подхода и потенциального сотрудничества, мы обязательно отреагируем адекватно. Главный принцип внешней политики Азербайджана - независимость. Наша внешняя политика полностью свободна от какого-либо иностранного господства. Второй принцип - прагматизм. Мы формируем свою позицию на этой основе».