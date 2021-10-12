Иран обвинил Израиль в наличии ядерных бомб

Представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи обвинил Израиль в наличии ядерных бомб, отметив, что атомное оружие Израиля является истинной угрозой миру на Ближнем Востоке, сообщает JPost.

По словам иранского дипломата, Израиль пытается "представить потенциал ядерного оружия Ирана" как "вызов региональной стабильности", чтобы отвлечь внимание от собственных "арсеналов ядерного оружия, а также тайных и небезопасных ядерных установок".

Кроме того, по мнению Раванчи, Израиль до сих пор не подписал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО): "Это также препятствует созданию свободной от ядерного оружия зоны на Ближнем Востоке. Израиль также не позволил Международному агентству по атомной энергии проинспектировать ни один из своих объектов ядерного оружия.

Напомним, Иран и Сирия давно обвиняют Израиль в том, что он является тайной ядерной державой. Обвинения стали поступать в ответ на высказывания израильских властей о стремлении Ирана к созданию атомного оружия и применении Сирией химического оружия против своих граждан.