Разведка Турции помогла арестовать «главного бухгалтера» ИГ

Турецкая разведка помогла спецслужбам Ирака арестовать высокопоставленного представителя «Исламского государства» Сами Джасима, скрывавшегося на северо-западе Сирии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника в службах безопасности.

Задержанный боевик занимался финансовым обеспечением группировки, координировал ее работу в Сирии и Ираке и был заместителем главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

О том, что иракская разведка арестовала Джасима, который отвечал за финансы в группировке «Исламское государство» и занимал второе место в ее иерархии, рассказал премьер-министр Ирака Мустафа Каземи 11 октября.

Самого аль-Багдади ликвидировали 27 октября 2019 года.