Генпрокурор взял под контроль дело об изнасиловании дочери известного политика

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев взял под контроль уголовное дело в связи с жалобой Санай Ягмур, которая заявила, что подверглась насилию со стороны двоюродного брата Аскера Агаева, подсыпавшего ей наркотики. Об этом заявила мать Санай - Зумруд Ягмур.

По словам Ягмур, сегодня утром она встретилась со старшим помощником генпрокурора Махиром Аббасовым: «Мы рассказали о содержащихся в материалах уголовного дела деталях, которые нас беспокоят. Я еще раз рассказала о заключениях экспертиз и фактах, доказывающих совершение преступного деяния. Махир Аббасов сообщил, что дело будет изъято из прокуратуры Ясамальского района и расследоваться в другом месте под контролем генерального прокурора Кямрана Алиева».